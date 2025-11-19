Боятся, что задавит блогера: Джошуа ввели серьезные ограничения перед боем с Полом
- Энтони Джошуа получил ограничение в весе до 111,1 килограмма для боя против Джейка Пола, в то время как Полу таких ограничений не установлено.
- Бывший чемпион Дэвид Хэй считает, что Джошуа может нанести значительный вред Полу, если сможет зажать его у канатов.
Энтони Джошуа 19 декабря 2025 года проведет бой против Джейка Пола. За месяц до вечера бокса британский супертяж получил одно важное условие.
Энтони Джошуа получил ограничение в весе. Британец не сможет подойти к бою против Джейка Пола в комфортном для себя весе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
Какое условие поставили перед Джошуа?
На официальном взвешивании перед поединком вес Эй Джея не должен превышать 111,1 килограмма. Зато у Пола таких ограничений нет.
Отметим, что именно с таким весом Энтони подходил к реваншу против Александра Усика, который закончился второй победой украинца (20 августа 2022 года). После чего Джошуа начал набирать больший вес к следующим своим поединкам.
К примеру, вес Джошуа в крайнем его бою с Даниэлем Дюбуа (в сентябре 2024-го) составлял 114.53 килограмма.
Интересно, что бывший чемпион мира Дэвид Хэй в интервью ютуб-канал Sky News считает, что у Пола-младшего просто не будет шансов в таком противостоянии против Джошуа.
"Он этим живет. Он не пьет, не курит. Он настоящий чистый спортсмен, который нанесет ужасный вред Джейку Полу. И я надеюсь, что у вас будет сочувствующий рефери. Потому что если Джейка Пола зажмет у канатов Энтони Джошуа, это может быть концом для него. Буквально, это может быть его последний день на Земле", – заявил Хэй.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
Поединок состоится в Майами (США). Транслировать вечер бокса будет стриминговая платформа Netflix.
Бой Пол – Джошуа не продлится более 8-ми раундов, а боксеры подерутся в перчатках 10 унций.
Энтони очень верит в свое победное возвращение на ринг после более чем годичного перерыва. Последний раз Эй Джей выходил в ринг как раз против Даниэля Дюбуа, которому проиграл нокаутом. Это было четвертое поражение Энтони в профессионалах. За спиной Джошуа также 28 побед (25 – нокаутом).
В то же время Пол также уверен, что может победить Джошуа на глазах родных фанов Энтони.
Зато Пол-младший выходил в ринг в июне 2025 года, когда одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Джейк оформил свою 12-ю победу в профессионалах (7 – нокаутом) при пока одном поражении (данные BoxRec).
Ранее издание Daily Mail сообщило, что общий гонорар боя Джошуа – Пол составит 140 миллионов фунтов стерлингов.