Почему Джошуа попал в смертельную аварию: рассматривают две причины ДТП

Прошедший 2025-й год ужасно закончился для Энтони Джошуа. В конце года британский боксер попал в смертельное ДТП в Нигерии.

В результате столкновения внедорожника Lexus с грузовиком, который был припаркован на обочине, погибли двое тренеров-друзей Энтони Джошуа. Через несколько дней после жуткой аварии появились вероятные причины такого ДТП, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian Nigeria.

К теме Экс-чемпион мира отреагировал на смертельное ДТП с Джошуа

Какие новые детали расследования аварии с Джошуа?

Сейчас продолжается расследование относительно того, что стало причиной такой аварии с участием автомобиля Джошуа. К счастью, Энтони и водитель его автомобиля чудом выжили. Обоих уже выписали из больницы. Однако водителя внедорожника сразу же взяли под стражу, выдвинув ему аж четыре обвинения.

Также рассматривают все возможные причины смертельного ДТП. Сейчас есть две возможные версии – превышение скорости во время обгона, из-за которой водитель авто боксера потерял контроль над транспортным средством, поэтому влетел в грузовик, а также техническая неисправность в виде прорыва шины. Это могло заставить автомобиль выехать с дороги и влететь в припаркованный грузовик.

Как авария может повлиять на карьеру Джошуа?

Сразу после аварии Джошуа был госпитализирован в одну из частных больниц. Боксера уже выписали, но портал GB News уверял, что полученные травмы у Энтони могут быть значительно серьезнее, чем ранее сообщалось в официальных органах.

В то же время промоутер Фрэнк Уоррен предположил, что эта авария может не только сорвать возможную британскую битву Джошуа против Тайсона Фьюри, но и вообще глобально повлиять на боксерскую карьеру Эй Джея.

Что известно о ДТП с участием боксера?