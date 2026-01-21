46-летний водитель Адени Моболаджи Кайоде, который был водителем "Эй Джея" предстал перед судом в Нигерии. Об этом сообщает британское издание BBC.

Читайте также "Эмоциональное потрясение": известный коуч рассказал о влиянии ДТП на Джошуа, в котором погибли тренеры

Что известно о суде над водителем Джошуа?

По имеющейся информации, Кайоде прибыл в суд магистратов в Сагаму, штат Огун, во вторник 20 января. Однако слушания перенесли на 25 февраля, поскольку прокурору предоставили дополнительное время, для получения юридических рекомендаций.

Недавно дядя британского боксера Адедамола Джошуа высказался относительно своего племянника. Он рассказал, что будет делать "Эй Джей" после страшной автокатастрофы.

Что будет делать Джошуа после ДТП?

Дядя Джошуа в комментарии The Punch рассказал, что боксер принял решение завершить карьеру после трагической автокатастрофы, в которой погибли его друзья.

"Каждый раз, когда он выходит на ринг, нас переполняют эмоции. Каждый раз, когда он падает, у нас словно сердце вырывается из груди. Все эти переживания во время его боев – это слишком большая травма и для нас. Теперь, когда он сказал, что уходит под самые громкие овации, мы счастливы", – сказал Ададемола.

При каких обстоятельствах произошло ДТП с участием Джошуа?