Команда Усика выбрала соперника для Джошуа
- Энтони Джошуа 25 июля встретится с албанцем Кристианом Пренгой, соперника которому выбрала команда Александра Усика вместе с промоутером Эдди Хирном.
- Хирн отметил, что выбор Пренги связан с недавними травмами Джошуа и предстоящим боем с Тайсоном Фьюри.
Энтони Джошуа 25 июля вернется на ринг, чтобы встретиться с представителем Албании Кристианом Пренгой. Впервые стало известно, кто выбрал соперника для британского боксера.
Эдди Хирн, промоутер Джошуа, в комментарии iFL TV сказал, что выбор соперника для Джошуа был коллективным решением. Участие в этом принимала и команда Александра Усика, с которым тренируется "Эй-Джей".
Что Хирн сказал о следующем бое Джошуа?
Промоутер отметил, что при принятии решения приняли во внимание то, что Джошуа имел травму, а также в декабре 2025 года попал в смертельную аварию в Нигерии, в которой потерял двух друзей.
Это было своего рода коллективное решение меня, команды Усика и Турки Аль аш-Шейха. Никто на самом деле не хотел, чтобы он дрался в бою 50/50 по многим причинам. Во-первых, потому что он возвращается после травмы и аварии. Во-вторых, я не думаю, что Турки действительно хотел, чтобы он участвовал в таком бою, учитывая то, что поставлено на карту в бою с Тайсоном Фьюри,
– сказал Хирн.
Промоутер также высказался об уровне Пренги, отметив, что албанец неплохой боец, но все же не элитный боксер. Хирн сказал, что если Джошуа не сможет пройти Пренгу, то встреча с Тайсоном Фьюри тем более не увенчается успехом.
"Главная цель – выйти, победить Пренгу и получить импульс, чтобы вернуться в лагерь и победить Тайсона Фьюри", – заявил Хирн.
Что известно о возвращении Джошуа?
- Бой Джошуа против Пренги должен состояться 25 июля. Для британского боксера это будет первый поединок с декабря 2025 года, когда он нокаутировал американца Джейка Пола.
- "Эй-Джей" подписал контракт на несколько боев, и если он выиграет следующий поединок, то в конце 2026 года должен встретиться с Фьюри. Встреча Джошуа и "Цыганским королем" – это один из самых ожидаемых поединков в супертяжелом весе за последнее десятилетие.
- Добавим, что Фьюри после перерыва почти в два года вернулся в бокс и 11 апреля 2026 года победил Арсланбека Махмудова. После победы он бросил вызов Джошуа, однако тогда Энтони не дал четкого ответа.