Назвал "клоуном" и годами не общался: Джошуа встретился с легендарным Льюисом после конфликта

Британские боксеры Энтони Джошуа и легендарный бывший чемпион мира Леннокс Льюис провели знаковую встречу за кулисами первой пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку британца с Тайсоном Фьюри. Таким образом, они положили конец многолетнему публичному конфликту.

Встреча состоялась 30 сентября в Лондоне в рамках медиамероприятия, организованного накануне долгожданного британского дерби. Поединок между Джошуа и Фьюри запланирован на 11 декабря на стадионе "Principality" в Кардиффе, сообщает 24 Канал.

Джошуа встретился с Льюисом: как прошла встреча

Леннокс Льюис был приглашенным гостем этого мероприятия. После завершения официальной части вечера боксеры встретились в помещении под трибунами. Видео их рукопожатия и дружеской беседы опубликовала платформа Netflix Sports. Спортсмены продемонстрировали полное уважение друг к другу, подтвердив, что все старые обиды остались в прошлом.

Встреча Джошуа и Льюиса: смотрите видео

Как пишет The Sun, напряженность между двумя звездами британского бокса возникла еще в 2017 году, когда после победы Джошуа над Владимиром Кличко охрана "Эй-Джея" не пустила Льюиса в раздевалку для поздравлений, что Леннокс воспринял как проявление неуважения. Впоследствии, в 2018 году, ситуация обострилась из-за публичных обвинений Льюиса в адрес команды Джошуа в срыве поединка за звание абсолютного чемпиона против Деонтея Уайлдера по финансовым причинам.

Открытая вражда разгорелась в 2019 году, когда Льюис жестко раскритиковал "Эй-Джея" за сенсационное поражение от Энди Руиса и общее ведение карьеры. В ответ Джошуа в одном из интервью назвал легендарного спортсмена "клоуном" и заявил, что не уважает его как человека. Как отмечает Mirror, Энтони обвинил Леннокса в стремлении набирать хайп в интернете вместо того, чтобы лично поддерживать молодых боксеров. После этого спортсмены годами не общались.

Однако в последнее время Льюис неоднократно демонстрировал готовность пойти на примирение и поддерживал коллегу в трудные моменты. В частности, в конце 2025 года Леннокс выразил в своих соцсетях глубокие соболезнования после смертельного ДТП, произошедшего с "Эй-Джеем". Кроме того, экс-чемпион публично поддержал решение Джошуа взять паузу после травматических событий и не торопиться с организацией боя против Фьюри.