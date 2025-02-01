22 февраля 2025-го года в Эр-Рияде Джозеф Паркер может нанести Даниэлю Дюбуа третье поражение в карьере. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии IBF в хевивейте, которым владеет Дюбуа.

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Паркер готов к бою с Усиком

Победитель этого поединка может сойтись в ринге с Александром Усиком. Новозеландский боксер уже заговорил о возможном поединке с украинцем и заверил, что непобедимый статус Усика его не пугает, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Я бы с большим удовольствием подрался с Усиком. Я скоро побежу Дюбуа, стану во второй раз чемпионом мира и мой следующий бой будет против Усика. Возможно команда Дюбуа захочет реванша, но лично мое мнение – победитель нашего боя должен драться с Усиком,

– заявил Паркер.

Справка. Дюбуа вызвал Усика на реванш еще 21 декабря 20124-го года, когда Александр во второй раз победил Тайсона Фьюри.

Паркер, на счету которого 35 побед (23 – нокаутом) в 38-ми боях, а также три поражения, уже далеко не первый боксер, который бросает вызов Усику. Уже дело дошло до того, что Александра начали вызывать в ринг даже звезды смешанных единоборств.

Напомним, что на бой против триумфатора битвы Дюбуа – Паркер претендуют еще два бойца – Энтони Джошуа и Джо Джо Джойс, который нанес одно из двух поражений в карьере "Динамита". В августе 2023-го года Дюбуа потерпел второе в карьере поражение, которое нанес как раз Александр Усик.