22 лютого 2025-го року в Ер-Ріяді Джозеф Паркер може завдати Даніелю Дюбуа третьої поразки у кар'єрі. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією IBF у хевівейті, яким володіє Дюбуа.

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Паркер готовий до бою із Усиком

Переможець цього двобою може зійтись у ринзі із Олександром Усиком. Новозеландський боксер вже заговорив про можливий двобій із українцем та запевнив, що непереможний статус Усика його не лякає, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Я б з великим задоволенням побився з Усиком. Я скоро переможу Дюбуа, стану вдруге чемпіоном світу і мій наступний бій буде проти Усика. Можливо команда Дюбуа захоче реваншу, але особисто моя думка – переможець нашого бою має битися з Усиком,

– заявив Паркер.

Довідка. Дюбуа викликав Усика на реванш ще 21 грудня 20124-го року, коли Олександр вдруге переміг Тайсона Ф'юрі.

Паркер, на рахунку якого 35 перемог (23 – нокаутом) у 38-ми боях, а також три поразки, вже далеко не перший боксер, який кидає виклик Усику. Вже справа дійшла до того, що Олександра почали викликати у ринг навіть зірки змішаних єдиноборств.

Нагадаємо, що на бій проти тріумфатора битви Дюбуа – Паркер претендують ще два бійці – Ентоні Джошуа та Джо Джойс, який завдав одну із двох поразок у кар'єрі "Динаміта". У серпні 2023-го року Дюбуа зазнав другої у кар'єрі поразки, яку завдав якраз Олександр Усик.