Временный чемпион WBO поделился планами на следующие поединки. Паркер хочет драться против Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Newstalk ZB.

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Паркер о планах на будущее

Джозеф Паркер отметил, что, возможно, сначала состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Ведь у украинского чемпиона 3 титула, а у британца – 1.

Паркер отметил, что объединение титулов в приоритете. Тогда обязательная защита отходит на второй план. Джозеф уверен, что должен драться против Александра Усика.

Сейчас я обязательный претендент по версии WBO – это означает, что я следующим соперником должен стать именно Александр Усик. Но много событий происходит за кулисами – сейчас все хотят видеть реванш между Дюбуа и Усиком. В ситуацию неожиданно вмешался Чисора – он должен драться с Дюбуа. Поэтому слишком много вариантов,

– сказал Паркер.

Напомним, что последний раз Джозеф Паркер дрался против Мартина Баколе, который заменил Даниэля Дюбуа, в феврале 2025 года. Тогда новозеландец одолел конголезского супертяжеловеса нокаутом во втором раунде.