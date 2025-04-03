Тимчасовий чемпіон WBO поділився планами на наступні поєдинки. Паркер хоче битись проти Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Newstalk ZB.

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Паркер про плани на майбутнє

Джозеф Паркер зазначив, що, можливо, спочатку відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Адже в українського чемпіона 3 титули, а у британця – 1.

Паркер наголосив, що об'єднання титулів у пріоритеті. Тоді обов'язковий захист відходить на другий план. Джозеф впевнений, що має битись проти Олександра Усика.

Зараз я обов’язковий претендент за версією WBO – це означає, що я наступним суперником має стати саме Олександр Усик. Але багато подій відбувається за лаштунками – зараз усі хочуть бачити реванш між Дюбуа та Усиком. У ситуацію несподівано втрутився Чісора – він має битися з Дюбуа. Тож занадто багато варіантів,

– сказав Паркер.

Нагадаємо, що востаннє Джозеф Паркер бився проти Мартіна Баколе, який замінив Даніеля Дюбуа, у лютому 2025 року. Тоді новозеландець здолав конголезького надважковаговика нокаутом у другому раунді.