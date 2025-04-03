"Я обязательный претендент": Паркер считает, что он должен драться против Усика

Джозеф Паркер набрал хорошую физическую форму и демонстрирует высокий уровень. Более того, новозеландский боксер стал обязательным претендентом на бой против Александра Усика.

Временный чемпион WBO поделился планами на следующие поединки. Паркер хочет драться против Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Newstalk ZB.

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Паркер о планах на будущее

Джозеф Паркер отметил, что, возможно, сначала состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Ведь у украинского чемпиона 3 титула, а у британца – 1.

Паркер отметил, что объединение титулов в приоритете. Тогда обязательная защита отходит на второй план. Джозеф уверен, что должен драться против Александра Усика.

Сейчас я обязательный претендент по версии WBO – это означает, что я следующим соперником должен стать именно Александр Усик. Но много событий происходит за кулисами – сейчас все хотят видеть реванш между Дюбуа и Усиком. В ситуацию неожиданно вмешался Чисора – он должен драться с Дюбуа. Поэтому слишком много вариантов,

– сказал Паркер.

Напомним, что последний раз Джозеф Паркер дрался против Мартина Баколе, который заменил Даниэля Дюбуа, в феврале 2025 года. Тогда новозеландец одолел конголезского супертяжеловеса нокаутом во втором раунде.