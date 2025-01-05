Я выиграю титул, – Паркер сделал заявление перед чемпионским боем с Дюбуа

Джозеф Паркер поделился мыслями относительно предстоящего поединка против Даниэля Дюбуа. Новозеландский боксер рассказал о подготовке к бою с британцем.

Временным обладатель титула WBO в хевивейте провел много времени вне ринга. Он отметил, что все равно собирается одолеть Дюбуа в бою за пояс IBF, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Паркер о бое с Дюбуа

Джозеф Паркер рассказал, что он не появлялся в ринге уже почти год. Новозеландец отметил, что длительный перерыв не повлиял на него, ведь он тренировался и готов показать себя в большом поединке.

Паркер подчеркнул, что он планирует продемонстрировать ловкость, агрессию силу и скорость. Боксер отметил, что рад снова получить шанс драться за титул, ведь на кону стоит очень много.

Есть разница, если сравнивать с тем, как я дрался за него тогда (10 декабря 2016 года против Энди Руиса-младшего – 24 канал). Если я выиграю титул сейчас, я буду ценить его больше, и я хочу удержать его,

– сказал Паркер.

Новозеландский боксер поделился личной жизнью, отметив, что у него сейчас есть дети и жена, а также он значительно вырос, чтобы выиграть титул. После чего Джозеф планирует двигаться дальше, чтобы достичь вершины.

Бой Дюбуа – Паркер состоится 2 февраля 2025 года. Напомним, что на кону стоит титул IBF, который ранее уступил Александр Усик, а Даниэль Дюбуа получил его в поединке с Энтони Джошуа.

Напомним, что Даниэль Дюбуа после реванша Усик – Фьюри бросил вызов украинскому чемпиону. Но, если британец уступит Джозефу Паркеру, то бой может не состояться, ведь он потеряет пояс IBF.