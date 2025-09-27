Временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер высказался об уникальности Александра Усика. Новозеландский боксер рассказал, как украинцу в солидном возрасте удается показывать такие высокие результаты.

Джозеф Паркер вспомнил слова Александра Усика, что следующий его бой станет прощальным. Новозеландец уверен, что у непобедимого украинца еще есть сил больше, чем на одно противостояние, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Почему Усик в свои 38 лет показывает высокий результат?

Временный чемпион мира вспомнил победный реванш Усика против Даниэля Дюбуа. Паркер рассказал, благодаря чему Александр в уже солидном возрасте продолжает побеждать.

Усик говорит, что проведет только один бой, но я уверен: учитывая его тренировки и отношение к своему телу, у него еще много сил. Это видно по его последним поединкам. Он выглядел мощнее, бил жестко и нокаутировал Дюбуа. Знаете, почему Усик дальше побеждает всех? В 38 лет Александр демонстрирует идеальную форму благодаря правильному подходу к подготовке,

– заявил Паркер.

Отметим, что Усику приписывают целую гору потенциальных соперников. Среди них Фабио Уордли. Британский боксер уже выразил свою готовность на бой против Александра.

Что известно о потенциальной битве Усик – Паркер?