Потенциальный соперник Усика обвинил украинца, что тот избегает очного боя
- Джозеф Паркер обвинил Александра Усика в избежании боя, несмотря на то, что Усик имеет травму спины, которая задержала переговоры о бое.
- Паркер вместо боя с Усиком будет драться с Фабио Уордли 25 октября 2025 года в Лондоне.
- Усик предоставил WBO справки о своей травме, и организация согласилась отсрочить переговоры, обеспечив ему статус абсолютного чемпиона до конца 2025 года.
Обязательный претендент на пояс WBO Джозеф Паркер высказался о бое против Александра Усика, о котором до сих пор не договорились. Новозеландский боксер считает, что украинец не хочет выходить против него в один ринг.
По мнению Джозефа Паркера, Александр Усик избегает боя с ним. Временный чемпион мира по версии WBO не понимает, почему украинец не хочет разделить с ним один ринг, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloody Elbow.
К теме Звездный экс-чемпион рассказал, проиграет ли Усик перед окончанием карьеры
Что сказал Паркер о бое с Усиком, который оттягивает украинец?
Паркер уверен, что Усик не боится очного противостояния, ведь увидел все, что только возможно в хевивейте.
Он видел все, что только можно найти в тяжелом и супертяжелом весе. Нельзя сказать, что он боится, потому что он дрался со всеми. Поэтому, возможно, есть другие причины. Я думаю, что так Усик избегает боя со мной. Я не знаю, почему. Я думаю, что это был бы замечательный бой,
– сказал новозеландский боксер.
Напомним, что Паркеру вместо боя с Усиком дали другого соперника. Им стал Фабио Уордли. Противостояние состоится 25 октября 2025 года в Лондоне. Для Джозефа этот поединок станет 40-м на профи-ринге. В предыдущих поединках новозеландец оформил 36 побед (24 – нокаутом) и потерпел 3-х поражений.
Зато Уордли имеет за своей спиной 20 поединков: 19 побед (18 – нокаутом), одна мировая.
Почему бой Усик – Паркер не состоится в этом году?
- Паркер является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Усик. Команды боксеров должны были договориться о бое за 30 предоставленных дней.
- Однако украинец попросил отсрочить переговоры из-за давней травмы спины. Впоследствии Усик пылко станцевал во время благотворительного вечера бокса. Что внесло сомнения в правдивость травмы украинского чемпиона. Организация попросила дать все необходимые справки о травме, которые Александр предоставил.
- WBO пошла на встречу Усика. Поэтому до конца 2025 года Александр гарантированно будет абсолютным чемпионом мира в хевивейте.