Не Украина: какую страну для жизни выбрал старший сын Кличко

Старший сын бывшего боксера Виталия Кличко, Егор-Даниэль, выбрал для жизни и профессионального развития европейские страны, в частности Великобританию. Недавно он успешно окончил престижную Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE), где получил высшее образование в области бизнеса и менеджмента.

По окончании учебы старший сын Кличко остался жить и работать в Европе, сообщает 24 Канал. Егор-Даниэль ведет закрытый и непубличный образ жизни.

Позиция отца по поводу политики и выбор младшего брата

Он полностью отказался от профессионального спорта и публичной политики. Информация о его точном текущем месте жительства, компании или должности держится в секрете. Редкие фотографии старшего сына экс-спортсмена появляются преимущественно в социальных сетях его матери, Натальи Егоровой.

По словам Виталия Кличко, его дети родились за границей и всю жизнь провели в США и странах Европейского Союза, где и получали образование. Ранее он высказывался против того, чтобы дети шли по его стопам в политику, характеризуя ее как "грязную сферу".

В то же время в 2020 году Кличко в шутку рассказывал о своеобразном подарке от старшего сына на день рождения: Егор-Даниэль заявил отцу, что собирается баллотироваться на пост мэра столицы.

В общей сложности Виталий Кличко и Наталья Егорова воспитали троих общих детей: старшего сына Егора-Даниэля, который сейчас развивает карьеру в Европе, дочь Елизавету-Викторию и младшего сына Максима-Александра, выбравшего США. Он переехал за океан, чтобы развивать свою карьеру в американском студенческом баскетболе.