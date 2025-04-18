Украинская бойчиха призналась, почему хотела покинуть спорт после работы с психологом

Екатерина Шакалова недавно победила Джулиану Веласкес на PFL 2025 World Tournament. Однако украинская бойчиха ММА могла покинуть спорт.

Шакалова поделилась эмоциями перед противостоянием с бразильской бойчихой. Екатерина призналась, почему могла завершить карьеру, пишет 24 канал со ссылкой на Sport.nv.ua.

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Какие проблемы были у Шакаловой

Украинская бойчиха рассказала, что переживает перед каждым поединком. Однако постоянно вспоминает, через что она прошла, чтобы оказаться там, где она есть. Благодаря этому она выходит на арену.

Екатерина Шакалова рассказала о неприятном опыте работы с психологом. По словам бойчихи, специалист пытался убедить ее покинуть спорт, ведь она страдает из-за этого и является несчастливым человеком.

Один раз я обратилась к психологу. После этого решила, что больше никогда. Возможно, тот психолог был не очень хороший, но после разговоров с ним я начала думать, что спорт только вредит моей жизни. Что я была бы счастливее без него. После этого я решила: никаких психологов в моей жизни,

– рассказала Шакалова.

Напомним, что Екатерина Шакалова будет драться в полуфинале PFL 2025 World Tournament. Украинская бойчиха встретится против американки Дженны Бишоп.