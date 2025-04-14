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Fight News 24 Смешанные единоборства Украинка удушающим приемом победила экс-чемпионку Bellator в первом раунде: эффектное видео
14 апреля, 09:42
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Украинка удушающим приемом победила экс-чемпионку Bellator в первом раунде: эффектное видео

Егор Торяник
Основні тези
  • Екатерина Шакалова победила Джулиану Веласкес в первом раунде, использовав удушающий прием.
  • Шакалова прошла в полуфинал турнира PFL 2025, где встретится с Дженой Бишоп.

В ночь на 12 апреля состоялись четвертьфинальные бои PFL 2025 World Tournament в Орландо, США. В одном из поединков престижного турнира Екатерина Шакалова сражалась против Джулианы Веласкес.

Украинская бойчиха в эффектном стиле одолела опытную бразильянку. Схватка между Екатериной Шакаловой и Джулианой Валескас завершилась досрочно, пишет 24 канал.

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Как Шакалова победила Веласкес

Украинка закрыла вопрос победителя поединка в первом раунде. Шакалова успешно выполнила тейк-даун и перевела бой в партер, где не оставила шансов экс-чемпионке Bellator.

Екатерина Шакалова после борьбы на канвасе октагона вышла победительницей. Украинская бойчиха удушающим приемом заставила бразильянку Джулиану Веласкес капитулировать.

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В результате Екатерина Шакалова пробилась в следующий раунд турнира. Украинская бойчиха в полуфинале PFL 2025 сразится против Дженны Бишоп.