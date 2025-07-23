Спортсменка призналась о том, чем занималась и где находилась в начале войны России против Украины. Екатерина откровенно рассказала о первых днях вторжения, сообщает 24 канал.

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Какие воспоминания у Шакаловой с первых дней войны?

Екатерина Шакалова рассказала, что в начале полномасштабного вторжения была в Харькове. К бойчине ММА в квартиру забежал тренер во время того, как она спала, спросив, слышит ли спортсменка о том, что происходит.

Тренер Екатерины Шакаловой приехал со своей женой. Впоследствии началась суета и быстрые сборы, чтобы как можно быстрее переместиться в безопасное место.

Я спокойно собрала свои вещи и мы вместе поехали сначала на границу Украины с Польшей, где побыли несколько дней. Я планировала вернуться, но тренер настоял на том, что надо ехать,

– рассказала Шакалова.

В итоге Екатерина Шакалова все-таки перебралась в Польшу, где сражалась в ММА в местной организации. Впоследствии другой клуб предложил украинской бойчине переехать в Германию, на что спортсменка согласилась.

Напомним, что следующий бой Екатерины Шакаловой состоится 15 августа. Бойчиха ММА сразится против Джулианы Веласкес в андеркарде финала Professional Fighters League.