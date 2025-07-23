Спортсменка зізналась про те, чим займалась та де перебувала на початку війни Росії проти України. Катерина відверто розповіла про перші дні вторгнення, повідомляє 24 канал.

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Які спогади у Шакалової з перших днів війни?

Катерина Шакалова розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення була у Харкові. До бійчині ММА у квартиру забіг тренер під час того, як вона спала, запитавши, чи чує спортсменка про те, що коїться.

Тренер Катерини Шакалової приїхав зі своєю дружиною. Згодом почалась метушня та швидкі збори, аби якомога швидше переміститись у безпечне місце.

Я спокійно зібрала свої речі та ми разом поїхали спочатку на кордон України з Польщею, де побули декілька днів. Я планувала повернутись, але тренер наполіг на тому, що треба їхати,

– розповіла Шакалова.

У підсумку Катерина Шакалова все-таки перебралась до Польщі, де билась в ММА у місцевій організації. Згодом інший клуб запропонував українській бійчині переїхати до Німеччини, на що спортсменка погодилась.

Нагадаємо, що наступний бій Катерини Шакалової відбудеться 15 серпня. Бійчиня ММА битиметься проти Джуліани Веласкес в андеркарді фіналу Professional Fighters League.