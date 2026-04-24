Не только жена чемпиона: кем работает Екатерина Усик

Екатерина – жена украинского боксера Александра Усика. Кроме того, что она поддерживает мужа во время его поединков и заботится о семье, Екатерина также имеет собственное дело.

Чем занимается Екатерина Усик?

Жена известного боксера, развивает собственный бизнес в сфере недвижимости. Она руководит компанией, занимающейся управлением семейными инвестициями: объекты покупаются, при необходимости ремонтируются, после чего их сдают в аренду или продают с выгодой.

В разговоре со Славой Деминым Екатерина подчеркнула, что это не классическое риелторское агентство. Речь идет о собственных активах семьи, которые официально оформлены и предусматривают уплату всех налогов. Компания работает с недвижимостью в Киеве, часть которой приносит доход через аренду.

Она также отметила, что все операции являются прозрачными: имущество оформлено на компанию, а деятельность ведется легально.