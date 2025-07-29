Александр Усик проводит свой отпуск в Испании после победного реванша против Даниэля Дюбуа. Жена украинского боксера поделилась очередными фотографиями с мужем.

Екатерина Усик выложила свежую порцию фотографий из Испании. Александр вместе с любимой прогулялись по побережью, сделав несколько романтических фотографий, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик.

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Как отдыхает в Испании семья Усика?

Фотографии выполнены в черно-белых тонах. Жена боксера не стала придумывать какой-то текст к фото, а просто добавила два эмоджи – черное и белое сердца.

Любовь Александра и Екатерины является прекрасным примером для других. Их любовь вдохновляет и завораживает поклонников бокса. Особенно в их памяти запечатлелся момент, как Усик после второй победы над Дюбуа не стал долго праздновать с командой, а начал искать в рингсайде свою жену.

Екатерина и Александр Усик / Фото из инстаграма жены боксера

Напомним, что в Испании с начала полномасштабной войны живут оба сына супругов – Кирилл и Михаил. Ребята живут с родителями матери. Зато две дочери Елизавета и Мария остаются в Украине.

Ранее Екатерина Усик опубликовала роскошное фото. Для своего образа любимая боксера выбрала сдержанное платье, а съемка состоялась на фоне старинной атмосферы.