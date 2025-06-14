Екатерина Усик вдребезги разорвала социальные сети откровенной фотосессией: горячие фото

Екатерина Усик активно ведет социальные сети. Супруга Александра Усика снова порадовала поклонников горячим контентом.

Возлюбленная украинского боксера на собственной странице в инстаграме опубликовала откровенные фотографии с новой фотосессии. Очаровательная избранница чемпиона разорвала социальные сети, сообщает 24 канал.

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Невероятная Екатерина Усик

Екатерина Усик приняла участие в эффектной фотосессии. Невероятная жена Александра Усика привлекла внимание публики роскошным видом.

Для своего горячего образа возлюбленная украинского чемпиона выбрала стильное черное платье с открытым верхом и глубоким декольте. Девушка также дополнила образ высокими каблуками.

Екатерина Усик поделилась откровенными фотографиями / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Бой состоится 19 июля 2025 года на легендарном "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Екатерина Усик поделилась роскошными фото в черно-белых тонах с эффектной фотосессии.