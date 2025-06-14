Екатерина Усик вдребезги разорвала социальные сети откровенной фотосессией: горячие фото
- Екатерина Усик опубликовала откровенные фото с новой фотосессии на своей странице в инстаграме.
- Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года на "Уэмбли".
Екатерина Усик активно ведет социальные сети. Супруга Александра Усика снова порадовала поклонников горячим контентом.
Возлюбленная украинского боксера на собственной странице в инстаграме опубликовала откровенные фотографии с новой фотосессии. Очаровательная избранница чемпиона разорвала социальные сети, сообщает 24 канал.
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Невероятная Екатерина Усик
Екатерина Усик приняла участие в эффектной фотосессии. Невероятная жена Александра Усика привлекла внимание публики роскошным видом.
Для своего горячего образа возлюбленная украинского чемпиона выбрала стильное черное платье с открытым верхом и глубоким декольте. Девушка также дополнила образ высокими каблуками.
Екатерина Усик поделилась откровенными фотографиями / Фото из инстаграма девушки
Напомним, что Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Бой состоится 19 июля 2025 года на легендарном "Уэмбли" в Лондоне.
Ранее Екатерина Усик поделилась роскошными фото в черно-белых тонах с эффектной фотосессии.