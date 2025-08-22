Главными звездами видео стала старшая Елизавета и младшая Мария. Видео танцев дочерей титулованного боксера поразило подписчиков, которые следят за соцсетями жены чемпиона, пишет 24 Канал со ссылкой на TikTok Екатерины Усик.

Как станцевали дочери Усика?

Мария пыталась скопировать движения старшей сестренки. Это видео изрядно развеселило пользователей TIikTok, которым этот танцевальный и одновременно милый ролик попадался в ленте.

Также посреди видео в кадр влез сын боксера, который принес их собаку.

Видео танцев дочерей Усика

Ранее 24 Канал рассказывал об обеих дочерях боксера – старшую Елизавету и младшей Марии. Напомним, что обе девочки остаются жить в Украине, несмотря на войну. 19 июля Усик победил в реванше Даниэля Дюбуа, немного отдохнул с семьей в Испании, где живут от начала полномасштабной войны его сыновья, после чего вернулся в Украину.

Также украинский абсолютный чемпион мира в королевском весе рассказывал, кем хотят стать в будущем его два сына Кирилл и Михаил.