29 апреля, 12:52
Известному экс-боксеру из Украины избрали меру пресечения: ему грозит заключение
Основні тези
- Евгения Хитрова, бывшего украинского боксера, задержали по подозрению в кражах из сельхозпредприятий в Кривом Роге, и ему избрали меру пресечения.
- Хитрову в 2011 году он стал чемпионом мира в среднем весе, был бронзовым призером Европы-2013 и участником Олимпийских игр в Лондоне-2012.
Недавно известного бывшего украинского боксера Евгения Хитрова задержали в Кривом Роге. Его вместе с сообщником задержали на въезде из города.
Бывшего боксера и его сообщника подозревают в кражах из сельхозпредприятий. Теперь Центрально-Городской районный суд Кривого Рога вынес свой вердикт в отношении Евгения Хитрова, пишет 24 Канал со ссылкой на "СВОИ".
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Мера пресечения для Хитрова
Спортсмену избрали меру пресечения. На время следствия Хитров находиться под стражей, но с возможным правом выйти под залог в размере более 420 тысяч гривен.
Хитрову избрали меру пресечения: смотрите видео
Напомним, что экс-боксеру грозит наказание в виде заключения на 5-8 лет.
Коротко о боксерской карьере Евгения Хитрова
- В 2011-м году в азербайджанском Баку стал чемпионом мира в среднем весе.
- Хитров является бронзовым чемпионом Европы-2013 в Минске (средний вес).
- Участник Олимпийских игр в Лондоне-2012.
- В декабре 2013-го Хитров дебютировал на профи-ринге, а в январе 2017-го потерпел первое поражение.
- За его спиной22 поединка в профессионалах – 20 побед (17 – нокаутом) при 2-х поражениях (от Иммануэля Алима и Брэндона Адамса).