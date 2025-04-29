Известному экс-боксеру из Украины избрали меру пресечения: ему грозит заключение

Недавно известного бывшего украинского боксера Евгения Хитрова задержали в Кривом Роге. Его вместе с сообщником задержали на въезде из города.

Бывшего боксера и его сообщника подозревают в кражах из сельхозпредприятий. Теперь Центрально-Городской районный суд Кривого Рога вынес свой вердикт в отношении Евгения Хитрова, пишет 24 Канал со ссылкой на "СВОИ".

Смотрите также Усик неожиданно встретился с легендой футбола в аэропорту в Италии: мощное видео

Мера пресечения для Хитрова

Спортсмену избрали меру пресечения. На время следствия Хитров находиться под стражей, но с возможным правом выйти под залог в размере более 420 тысяч гривен.

Хитрову избрали меру пресечения: смотрите видео

Напомним, что экс-боксеру грозит наказание в виде заключения на 5-8 лет.

Коротко о боксерской карьере Евгения Хитрова