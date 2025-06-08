Британец досрочно одолел австралийского боксера. Теперь Уордли является одним из главных претендентов на бой с Александром Усиком, ведь украинец владеет полноценным титулом WBA.

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Что сказал Уордли

Фабио Уордли оценил победу над Джастисом Хуни, вспомнив Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Я не претендую и не собираюсь быть таким, как Усик. Я имею свои навыки и знаю как выигрывать бои. Иногда нужно просто найти способ – сегодня мне это удалось,

– сказал Уордли.

Напомним, что сначала Фабио Уордли должен был драться против Джарелла Миллера. Однако американец снялся с боя из-за травмы плеча.

Фабио Уордли до поединка против Джастиса Хуни дрался в октябре прошлого года. Тогда британский боксер в первом раунде победил Фрейзера Кларка.