Британець достроково здолав австралійського боксера. Тепер Вордлі є одним із головних претендентів на бій з Олександром Усиком, адже українець володіє повноцінним титулом WBA.
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Що сказав Вордлі
Фабіо Вордлі оцінив перемогу над Джастісом Хуні, пригадавши Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.
Я не претендую та не збираюсь бути таким, як Усик. Я маю свої навички та знаю як вигравати бої. Іноді потрібно просто знайти спосіб – сьогодні мені це вдалось,
– сказав Вордлі.
Нагадаємо, що спочатку Фабіо Вордлі мав битись проти Джарелла Міллера. Однак американець знявся з бою через травму плеча.
Фабіо Вродлі до поєдинку проти Джастіса Хуні бився у жовтні минулогоро року. Тоді британський боксер у першому раунді переміг Фрейзера Кларка.