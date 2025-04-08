Боксеры устроили словесную перепалку перед титульным боем: скандальное видео

Уже 7 июня на стадионе "Portman Road Football Ground" в английском Ипсвиче состоится вечер бокса от промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions. В рамках боксерского события свой поединок проведет Фабио Уордли.

30-летний британский боксер сойдется в ринге против Джарелла Миллера из США. Накануне поединка оба боксера приняли участие в пресс-конференции, которая закончилась скандалом, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Интересно "Тот самый парень": легендарный тренер назвал того, кто остановит Усика

Эмоциональная пресс-конференция

Боксеры сошлись не в дуэли взглядов, а в словесной схватке. Миллер пытался спровоцировать Уордли на эмоции. Джаррел постоянно кричал в бой Фабио, что это он дал ему возможность побороться за чемпионский титул.

Это я дал тебе возможность выйти на бой за титул чемпиона мира. За пределами Англии никто не знает, кто такой Уордли,

– кричал Миллер в бой Уордли.

В то же время Миллер пытался ударить 30-летнего британского соперника. Однажды он таки дотянулся до лица Фабио.

После чего в дело вступила охрана, которая разняла обоих бойцов, чтобы дело не дошло до драки.

Конфликт между Уордли и Миллером: смотрите видео

Отметим, что Уордли и Миллер подерутся 7 июня за титул временного чемпиона мира по версии WBA в хевивейте.