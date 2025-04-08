Боксеры устроили словесную перепалку перед титульным боем: скандальное видео
- 7 июня на стадионе "Portman Road Football Ground" в Ипсвиче состоится вечер бокса, где Фабио Уордли встретится с Джареллом Миллером за титул временного чемпиона мира по версии WBA в хэвивейте.
- На пресс-конференции перед боем состоялась словесная стычка между Уордли и Миллером, во время которой Миллер пытался спровоцировать Уордли и даже пытался его ударить, но охрана их разняла.
Уже 7 июня на стадионе "Portman Road Football Ground" в английском Ипсвиче состоится вечер бокса от промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions. В рамках боксерского события свой поединок проведет Фабио Уордли.
30-летний британский боксер сойдется в ринге против Джарелла Миллера из США. Накануне поединка оба боксера приняли участие в пресс-конференции, которая закончилась скандалом, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.
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Эмоциональная пресс-конференция
Боксеры сошлись не в дуэли взглядов, а в словесной схватке. Миллер пытался спровоцировать Уордли на эмоции. Джаррел постоянно кричал в бой Фабио, что это он дал ему возможность побороться за чемпионский титул.
Это я дал тебе возможность выйти на бой за титул чемпиона мира. За пределами Англии никто не знает, кто такой Уордли,
– кричал Миллер в бой Уордли.
В то же время Миллер пытался ударить 30-летнего британского соперника. Однажды он таки дотянулся до лица Фабио.
После чего в дело вступила охрана, которая разняла обоих бойцов, чтобы дело не дошло до драки.
Конфликт между Уордли и Миллером: смотрите видео
Отметим, что Уордли и Миллер подерутся 7 июня за титул временного чемпиона мира по версии WBA в хевивейте.
- Накануне очного боя Фабио Уордли выиграл 18 боев (17 – нокаутом) при одной мировой в 19-ти проведенных поединках.
- Что касается Миллера, то Джаррел имеет за своей спиной 29 поединков в профессионалах – 26 побед (22 – нокаутом), одно поражение и две ничьи.