Экс-чемпион мира неожиданно обратился к Усику – заявление боксера

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Фабио Уордли отреагировал на критику Александра Усика по поводу своего выступления в титульном бою против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион обратил внимание на то, что Уордли практически не использовал джеб в поединке.

Он с уважением отнесся к оценке Усика, однако отметил, что их боксерские пути и опыт существенно различаются. Об этом сообщает издание DAZN Boxing.

Уордли обратился к Усику

В то же время он пообещал поработать над ошибками.

Джеб, джеб, где джеб? Фабио, где джеб? Послушайте, учитывая все, что он сделал и чего достиг, а также его опыт, нельзя игнорировать его слова. Но я – это не он. У меня не было такой подготовки, такого опыта и столько времени в боксе, как у него. Господин Усик, я работаю над своим джебом. Обещаю, что постараюсь действовать лучше ради вас,

– заявил Уордли.

Уордли отреагировал на критику Усика: смотрите видео

Напомним, что Усик обратил внимание на технические недостатки Уордли во время его майского боя против Дюбуа за пояс WBO. Тогда Дюбуа победил техническим нокаутом в 11-м раунде, при этом Уордли дважды побывал в нокдауне – в первом и третьем раундах.

Британские спортсмены уже договорились о втором поединке. Реванш между Дюбуа и Вордли запланирован на 17 октября. Статусное противостояние пройдет на арене O2 в Лондоне.