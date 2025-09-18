Очередной боксер заговорил о желании выйти в один ринг с Александром Усиком. Временный чемпион мира по версии WBA готов провести бой против "абсолюта" в хевивейте.

Речь идет о Фабио Уордли. Несмотря на готовность к такому противостоянию 30-летний британский боксер отметил возраст Александра Усика, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Кто готов подраться с Усиком?

Также Уордли не отрицает того факта, что сам украинский чемпион не заинтересован в таком противостоянии. В то же время британец верит, что, возможно, когда-то мнение Усика изменится, и он захочет провести бой против него.

Я готов провести бой против Усика, однако не знаю, какие у него планы. Смотрите, ему 37 или 38 лет. Не поймите неправильно, у него были действительно большие бои, и я могу предположить, что были действительно большие гонорары. Поэтому, возможно, он думает, что бой с Фабио Уордли ему просто неинтересен. Мы спарринговали с ним несколько лет назад, может, Усик захочет теперь провести со мной бой? Кто знает. В любом случае мне необходимо драться с сильнейшими боксерами супертяжелого дивизиона,

– сказал Уордли.

Именно поэтому Фабио выбрал провести бой против Джозефа Паркера, ведь главной целью британца является титул чемпиона мира.

Что будет стоять на кону боя Паркер – Уордли?

Поединок Паркер – Уордли запланирован на 25 октября 2025 года. Этот поединок организовали после отсрочки переговоров между командами Джозефа Паркера и Александра Усика из-за давней травмы спины у украинца.

Новозеландец проведет бой на территории соперника – "О2 Арене" в Лондоне.

BoxNation цитировал слова промоутера Фрэнка Уоррена относительно того, что будет стоять на кону боя Паркер – Уордли. По его словам, боксеры будут соревноваться за право подраться с Усиком.

Потому что мы обратимся к организациям, чтобы определили: сначала идет WBO, тогда WBA, и победитель этого боя должен встретиться в ринге с господином Усиком. Именно так и будет. То есть они будут драться за это право,

– заявил Уоррен.

Что известно о Фабио Уордли?