Черговий боксер заговорив про бажання вийти в один ринг з Олександром Усиком. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA готовий провести бій проти "абсолюта" у хевівейті.

Мова йде про Фабіо Вордлі. Попри готовність до такого протистояння 30-річний британський боксер наголосив на віку Олександра Усика, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Цікаво Потенційний суперник Усика звинуватив українця, що той уникає очного бою

Хто готовий побитись із Усиком?

Також Вордлі не заперечив того факту, що сам український чемпіон не зацікавлений у такому протистоянні. Водночас британець вірить, що, можливо, колись думка Усика зміниться, і він захоче провести бій проти нього.

Я готовий провести бій проти Усика, проте не знаю, які в нього плани. Дивіться, йому 37 або 38 років. Не зрозумійте неправильно, у нього були справді великі бої, і я можу припустити, що були справді великі гонорари. Тому, можливо, він думає, що бій з Фабіо Вордлі йому просто нецікавий. Ми спарингували з ним декілька років тому, може, Усик захоче тепер провести зі мною бій? Хтозна. У будь-якому випадку мені необхідно битися з найсильнішими боксерами суперважкого дивізіону,

– сказав Вордлі.

Саме тому Фабіо обрав провести бій проти Джозефа Паркера, адже головною метою британця є титул чемпіона світу.

Що стоятиме на кону бою Паркер – Вордлі?

Поєдинок Паркер – Вордлі запланований на 25 жовтня 2025 року. Цей двобій організували після відтермінування перемовин між командами Джозефа Паркера та Олександра Усика через давню травму спини в українця.

Новозеландець проведе бій на території суперника – "О2 Арені" у Лондоні.

BoxNation цитував слова промоутера Френка Воррена щодо того, що стоятиме на кону бою Паркер – Вордлі. За його словами, боксери будуть змагатись за право побитись з Усиком.

Тому що ми звернемося до організацій, аби визначили: спершу йде WBO, тоді WBA, та переможець цього бою має зустрітися в рингу з паном Усиком. Саме так і буде. Тобто вони битимуться за це право,

– заявив Воррен.

Що відомо про Фабіо Вордлі?