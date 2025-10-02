Временный чемпион мира заявил, что готов подраться с Усиком
- Британский боксер Фабио Уордли выразил желание выйти на ринг против Александра Усика, но сначала должен провести бой с Джозефом Паркером 25 октября 2025 года.
- Бой между Уордли и Паркером состоится на O2 Arena в Лондоне, и его победитель получит право подраться с Усиком.
Еще один боксер выразил свою готовность выйти в ринг против Александра Усика. Речь идет о временном чемпионе мира по версии WBA Фабио Уордли.
Британский боксер откровенно признался, что потенциальный поединок с Александром Усиком является для него большой мотивацией. Фабио Уордли даже заверил, что это одна из его мечт – выйти против непобедимого украинца в ринг, чтобы подраться за титул чемпиона мира, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
Интересно Легенда бокса назвал боксера, у которого лучшие шансы победить Усика
Что сказал Уордли о бое с Паркером и потенциальной битве против Усика?
Однако сначала Уордли нужно победить 25 октября 2025 года временного чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера.
Для меня является огромной мотивацией потенциальный поединок с Усиком. Очевидно, что это моя мечта – выйти против него на ринг и драться за титул чемпиона мира. Однако сначала нужно провести бой 25 октября против Паркера, а потом планировать следующий шаг,
– заявил Фабио.
30-летний боксер из Великобритании заверил, что этот поединок против Паркера будет для него самым сложным испытанием в его карьере. Уордли отметил силу новозеландского соперника.
"Я уважаю Паркера, он не стал сидеть и ждать украинца, а решил воспользоваться возможностью встретиться со мной. Мне кажется, он немного злится, что ему приходится снова с кем-то драться, хотя он давно заслужил на свой титульный шанс. Я понимаю его", – добавил британец.
Ранее Фабио Уордли сделал громкое заявление накануне противостояния с Паркером. Британец отметил, что он готов завоевать титулы, а бой с Паркером по настоящему большой. Его слова цитировало издание Boxing Scene.
"Джо показал, что может противостоять самым сильным ударам и вставать после них. Я знаю, что если я его зацеплю, он, скорее всего, поднимется. Но я известен как отличный финишер, так что "отпускать газ" не буду", – сказал Уордли.
Что известно о бое Паркер – Уордли?
- Противостояние состоится на O2 Arena в Лондоне.
- Как сказал промоутер Фрэнк Уоррен, на кону боя Паркер – Уордли будет стоять право подраться с Александром Усиком.
- Джозеф мог еще раньше договориться о бое против Усика, если бы не давняя травма спины у украинца. Александр попросил из-за этого отсрочить переговоры о поединке с Паркером. В WBO пошли на встречу Усику. Поэтому новозеландцу назначили битву с Уордли.
- Уордли получил в профессионалах 19 побед (18 – нокаутом) и одна ничья в 19-ти боях. 30-летний британец в своем крайнем поединке победил Джастиса Гуни (7 июня 2025 года).
- Паркер последний раз выходил в ринг в феврале 2025-го, когда легко нокаутировал уже во втором раунде боксера из ДР Конго Мартина Баколе. За спиной Джозефа 36 побед (24 – нокаутом) при 3-х поражениях в 39-ти поединках.