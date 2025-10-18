Временный чемпион WBA Фабио Уордли готовится к ближайшему бою против Джозефа Паркера. В то же время британский боксер делает громкие заявления о вероятной победе над Александром Усиком.

30-летний британский боксер сделал очередное заявление о возможной победе в очном бою над Александром Усиком. Фабио Уордли уверен не просто в своей победе над Усиком, но и в том, что ему удастся нокаутировать непобедимого украинца, передает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Какое громкое заявление сделал Уордли о результате возможного боя с Усиком?

Уордли уверен в своих силах и заявил, если бы этот поединок состоялся в английском Ипсвиче, это было бы удивительно.

Я точно думаю, что смогу его нокаутировать. Будет ли это в Ипсвиче – это уже другой вопрос, но это было бы. Это было бы просто безумие, не так ли? Усик и я... Я, кажется, говорил это своей команде на днях. Мы шутили, что если бы такое произошло, то мне больше всего смешно было бы представить Усика во время недели боя, как он просто гуляет по Ипсвичу, заходит в магазины, бродит по улицам. Это действительно забавно,

– заявил Фабио.

Напомним, что на кону боя Фабио Уордли против Джозефа Паркера будет стоять право на бой с Усиком. Встреча состоится 25 октября 2025 года в рамках вечера бокса на арене "О2" в Лондоне. Это будет домашний бой для Уордли.

Интересно, что подобное заявление о вероятной победе над Усиком сделал и Джозеф Паркер. Его слова цитировал авторитетный журнал The Ring.

"Сейчас я просто беспокоюсь о том, что могу контролировать, и о тех, кто стоит передо мной, и я просто буду драться бой за боем. Нет смысла смотреть вперед, потому что так можно застрять. Если Усик будет доступен, прекрасно, я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной", – рассказывал новозеландец.

Что известно о Фабио Уордли?