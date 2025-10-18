Тимчасовий чемпіон видав божевільну заяву про перемогу над Усиком
- Фабіо Вордлі, тимчасовий чемпіон WBA, заявив про можливу перемогу над Олександром Усиком, висловлюючи впевненість у нокауті українця.
- Бій Вордлі проти Джозефа Паркера, переможець якого отримує право зустрітися з Усиком, відбудеться 25 жовтня 2025 року в Лондоні.
Тимчасовий чемпіон WBA Фабіо Вордлі готується до найближчого бою проти Джозефа Паркера. Водночас британський боксер робить гучні заяви про ймовірну перемогу над Олександром Усиком.
30-річний британський боксер зробив чергову заяву про можливу перемогу в очному бою над Олександром Усиком. Фабіо Вордлі впевнений не просто у своїй перемозі над Усиком, а й у тому, що йому вдасться нокаутувати непереможного українця, передає 24 Канал із посиланням на iFL TV.
Цікаво Анонс бою Паркер – Вордлі: на кону право побитись із Усиком
Яку гучну заяву зробив Вордлі про результат можливого бою з Усиком?
Вордлі впевнений у своїх силах та заявив, якби цей двобій відбувся в англійському Іпсвічі, це було б дивовижно.
Я точно думаю, що зможу його нокаутувати. Чи буде це в Іпсвічі – це вже інше питання, але це було б. Це було б просто божевілля, чи не так? Усик і я…Я, здається, казав це своїй команді днями. Ми жартували, що якби таке сталося, то мені найбільше смішно було б уявити Усика під час тижня бою, як він просто гуляє по Іпсвічу, заходить у магазини, бродить вулицями. Це справді кумедно,
– заявив Фабіо.
Нагадаємо, що на кону бою Фабіо Вордлі проти Джозефа Паркера стоятиме право побитись із Усиком. Зустріч відбудеться 25 жовтня 2025 року у рамках вечора боксу на арені "О2" у Лондоні. Це буде домашній бій для Вордлі.
Цікаво, що подібну заяву про ймовірну перемогу над Усиком зробив й Джозеф Паркер. Його слова цитував авторитетний журнал The Ring.
"Зараз я просто турбуюся про те, що можу контролювати, і про тих, хто стоїть переді мною, і я просто буду битися бій за боєм. Немає сенсу дивитися вперед, тому що так можна застрягти. Якщо Усик буде доступний, прекрасно, я розіб'ю йому обличчя. Якщо ні, я розберуся з тим, хто стоїть переді мною", – розповідав новозеландець.
Що відомо про Фабіо Вордлі?
Дебютував на профі-рингу у квітні 2017-го. Відтоді провів 20 поєдинків, у яких здобув 19 перемог (18 – нокаутом) та розписав одну нічию. Мирова була у зустрічі із Фрейзером Кларком 31 березня 2024 року (дані BoxRec).
Востаннє виходив у ринг у червні поточного 2025 року, коли переміг австралійця Джастіса Гуні.
Британський боксер розповідав що хоче провести титульний бій після зустрічі з Паркером.