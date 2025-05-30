Легендарный Майк Тайсон может выйти в ринг против фаната Путина

В СМИ появилась информация о возвращении в ринг легендарного Майка Тайсона. "Железный Майк" может впервые выйти в ринг с ноября прошлого года.

В ноябре 2024-го года Майк Тайсон без шансов уступил боксеру-блогеру Джейку Полу. Однако после испорченного возвращения в ринг "Железный Майк" не заявил об окончательном камбэке на пенсию.

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Абсурдный выбор

Зато Тайсон отдохнул от проигранного боя и нацелился на нового соперника. Как сообщает Ringside24, легенда бокса может выйти в ринг против Федора Емельяненко, пишет 24 Канал. Это бывший боец ММА из враждебной России, который является фанатом Владимира Путина.

Провести такой поединок хотят в организации Alash Pride League из Казахстана.

Если Майк Тайсон даст "добро" на этот поединок, то он может состояться уже в декабре текущего 2025-го года.

Отметим, что 48-летний Емельяненко провел в смешанных единоборствах 47 поединков, в которых одержал 40 побед (16 – нокаутом) при 6 поражениях. еще один поединок был таким, что не состоялся.

Напомним, что "Железный Майк" вернулся в рейтинг BoxRec после поражения от Джейка Пола. Это было третье подряд поражение в карьере Тайсона. На профи-ринге Майк Тайсон провел 59 поединков: 50 побед (44 – нокаутом), 7 поражений и 2 боя не состоялись.