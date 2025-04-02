"Кто он такой, я его не знаю": легенда бокса ошеломил фанатов своим заявлением об Усике

Легендарный кубинский боксер Феликс Савон откровенно рассказал, следит ли за боями современных доминантов бокса. Трехкратный победитель Олимпийских игр высказался об Александре Усике.

57-летний бывший кубинский боксер всколыхнул своим заявлением относительно украинского чемпиона мира. Феликс Савон заявил, что не запоминает фамилии современных боксеров, а может узнать только по внешности, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Виктория Ялимова.

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Легенда не знает современных боксеров

Савон не уверен, что узнал бы Александра Усика.

Иногда я смотрю бокс здесь, на Кубе, но не очень хорошо помню фамилии. Усик? Кто он такой, я его не знаю. Возможно, если бы я его увидел, то узнал бы,

– сказал легендарный боксер из Кубы.

Отметим, что Александр Усик победил во всех своих 23-х поединках в профессионалах. Украинец ждет момента, чтобы реванша с Даниэлем Дюбуа, на кону которого будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Им Усик владел после первой победы над Тайсоном Фьюри в прошлом году.

Главные достижения Феликса Савона