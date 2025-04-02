"Кто он такой, я его не знаю": легенда бокса ошеломил фанатов своим заявлением об Усике
- Феликс Савон, легендарный кубинский боксер, заявил, что не знает современных боксеров, включая Александра Усика, и не запоминает их фамилии, хотя может узнать их по внешности.
- Феликс Савон является трехкратным чемпионом Олимпийских игр, шестикратным чемпионом мира и трехкратным победителем Панамериканских игр, и завершил карьеру после Олимпиады в Сиднее в 33 года.
Легендарный кубинский боксер Феликс Савон откровенно рассказал, следит ли за боями современных доминантов бокса. Трехкратный победитель Олимпийских игр высказался об Александре Усике.
57-летний бывший кубинский боксер всколыхнул своим заявлением относительно украинского чемпиона мира. Феликс Савон заявил, что не запоминает фамилии современных боксеров, а может узнать только по внешности, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Виктория Ялимова.
Интересно "Если бы Усик оставил": известный боксер оценил шансы Кличко стать чемпионом мира
Легенда не знает современных боксеров
Савон не уверен, что узнал бы Александра Усика.
Иногда я смотрю бокс здесь, на Кубе, но не очень хорошо помню фамилии. Усик? Кто он такой, я его не знаю. Возможно, если бы я его увидел, то узнал бы,
– сказал легендарный боксер из Кубы.
Отметим, что Александр Усик победил во всех своих 23-х поединках в профессионалах. Украинец ждет момента, чтобы реванша с Даниэлем Дюбуа, на кону которого будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Им Усик владел после первой победы над Тайсоном Фьюри в прошлом году.
Главные достижения Феликса Савона
- Трехкратный чемпион Олимпийских игр (1992, 1996, 2000).
- Шесть раз становился чемпионом мира и однажды был серебряным призером соревнований.
- Трехкратный победитель Панамериканских игр.
- Савон был чемпионом Кубы с 1985-го по 1998-й годы.
- После Олимпиады в Сиднее попрощался с боксерской карьерой в возрасте 33-х лет.