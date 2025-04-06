После победы над Джойсом: Хргович бросил вызов звездному боксеру

В субботу, 5 апреля, в Манчестере состоялся грандиозный вечер бокса. В рамках спортивного шоу в главном противостоянии Джой Джойс встречался с Филиппом Хрговичем.

Хргович на протяжении поединка доминировал над Джойсом, но не смог отправить в нокаут британца. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу хорватскому боксеру.

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Что сказал Хргович

Филип Хргович после победы над Джо Джойсом назвал следующего соперника. Хорват намерен взять реванш у Даниэля Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой Boxing News 24.

Этот парень победил Дюбуа, а я победил его. Поэтому я хочу реванш с Даниэлем Дюбуа. Я очень плохо выступил в своем последнем бою. Поздравляю его. В прошлом году он прекрасно поработал, и, конечно, я хотел бы провести реванш,

– сказал Хргович.

Хорватский боксер отметил, что он хочет драться за титул. Его следующая цель стать новым чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, что Филипп Хргович дрался против Даниэля Дюбуа 1 июня 2024 года. Тогда хорватский боксер проиграл "Трипл-Ди" техническим нокаутом в восьмом раунде поединка.