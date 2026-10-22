Чемпион мира унизил российского боксера

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе хорват Филип Хргович резко раскритиковал других обладателей титулов в этом дивизионе, назвав их "поддельными". Больше всего от хорватского боксера досталось представителю страны-агрессора Мурату Гассиеву, которого Хргович иронично раскритиковал за физические габариты.

Об этом хорватский боксер заявил в своем интервью программе "The Ariel Helwani Show". Он не стал выбирать слов, оценивая российского боксера, который в настоящее время владеет титулом WBA Regular.

"Он карлик из крузервейта": Хргович о Гассиеве

Он также добавил, что ему безразличны возможные оскорбления со стороны оппонентов, поскольку такие резкие высказывания являются "просто частью бокса и игры".

Гассиев – российский карлик. Ему здесь не место. Он карлик из крузервейта (первого тяжелого веса), который никого не победил в супертяжелом дивизионе. Поэтому я не считаю его таким уж хорошим боксером,

– подчеркнул Хргович в комментарии для The Sun.

Не обошли вниманием и Дюбуа с Кабаелом

Помимо Гассиева, под шквал критики лидера IBF попали и топ-боксеры.

Даниэля Дюбуа Хргович назвал нелегитимным чемпионом, поскольку тот отнял пояс у Фабио Уордли. Сам поединок Уордли против Джозефа Паркера хорват считает "большим ограблением", в котором Уордли не должен был побеждать.

Если ты побеждаешь фальшивого чемпиона, то и сам становишься таким,

– пояснил Филип.

Агиту Кабаелу хорват обвинил в том, что он получил свой чемпионский пояс без реального поединка.

По словам Хрговича, Гассиев оказался в такой же ситуации, ведь он также получил свой статус без громких побед на ринге.

Контекст и ситуация в дивизионе

Напомним, сам Хргович завоевал вакантный титул IBF в конце августа, победив техническим нокаутом британского боксера Мозеса Итауму.

В то же время вокруг титулов Гассиева сейчас разворачивается серьезный скандал. После того как Александр Усик уволил свои пояса, Гассиев автоматически стал полноправным чемпионом мира по версии WBA. Однако впоследствии Всемирная боксерская ассоциация решила разыграть вакантный титул "суперчемпиона" (WBA Super) в весовой категории поединке между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Россиянина якобы без его согласия "понизили" до статуса регулярного чемпиона (WBA Regular). Это вызвало возмущение у Гассиева, который уже успел публично обвинил организацию в "кабинетных интригах".