Это будет делать Фьюри: стало известно, кто будет готовить Верховена к бою с Усиком

Рико Верховена к поединку с Усиком будет готовить Питер Фьюри. Это дядя и бывший тренер Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает издание The Ring. Питер Фьюри ранее уже сотрудничал с нидерландским кикбоксером.

К теме Для боя Усик – Верховен создадут пояс с пирамидами вместо чемпионского – почему так произошло

Каким раньше было сотрудничество Фьюри с Верховеном?

Питер Фьюри, который является дядей и экстренером Тайсона Фьюри будет готовить нидерландского кикбоксера Рико Верховена к его бою против Александра Усика. Этот бой состоится 23 мая в Гизе в Египте. Верховен провел один поединок в боксе и выиграл в нем нокаутом.

Питер Фьюри сотрудничал с нидерландцем Верховеном еще в период его карьеры в кикбоксерском промоушене Glory. Питер Фьюри также был непосредственным участником боя его племянника Тайсона Фьюри против Владимира Кличко в 2015 году, когда британец победил украинца.

Что говорят о бое Усика с Верховеном?

Экс-чемпион Тонни Белью стал фактически первым, кто дал прогноз на бой Усика против Верховена. Это он сделал на свои странице в соцсети Х. По его мнению, кикбоксер выложится на ринге на полную, что сделает поединок очень интересным.

Впрочем Белью считает, что Верховен сможет продержаться на ринге всего несколько раундов. Он прогнозирует победу украинца нокаутом. Фактически Белью заявил, что ждет досрочной победы Усика в 3 или 4 раунде.

Бой Усика против Верховена: что известно