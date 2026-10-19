Фьюри против Дюбуа: известный промоутер сделал интригующее заявление о возможном бою

Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о возможном противостоянии между новым чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и бывшим обладателем чемпионских титулов Тайсоном Фьюри. По его мнению, британский бокс сейчас переживает настоящий расцвет, собирая рекордное количество зрителей на аренах.

Он отметил, что интерес публики к боксерским событиям стремительно растет. В интервью Boxing News глава Queensberry Promotions также дал понять, что поединок Дюбуа с Фьюри вполне может состояться в будущем.

Состоится ли бой Фьюри – Дюбуа

Более 700 тысяч человек ждали возможности приобрести билеты на ближайший вечер бокса в Кардиффе с участием Фьюри и Джошуа, тогда как последние шоу, в том числе реванш Дюбуа – Уордли, неизменно собирают полные трибуны.

Думаю, все эти варианты можно рассматривать и реализовывать,

– отметил промоутер, отвечая на вопрос о вероятности встречи Дюбуа и Фьюри на ринге.

В случае успешных выступлений обоих звездных спортсменов их очный поединок может стать одним из самых ожидаемых событий в мировом супертяжелом весе.

Сейчас прекрасное время как для британского, так и для мирового бокса,

– подытожил Фрэнк Уоррен.

Ближайшие планы боксеров

Дюбуа в ночь на 18 октября успешно защитил свой титул WBO. На легендарной арене The O2 в Лондоне он встретился в реванше с Фабио Уордли. Если их первый бой завершился техническим нокаутом в 11-м раунде, то на этот раз Дюбуа разобрался с соперником гораздо быстрее, нокаутировав Уордли в уже во 2-м раунде.

Фьюри сейчас полностью сосредоточен на другом масштабном событии. "Цыганский король" готовится к грандиозному бою против Энтони Джошуа, который официально запланирован на 11 декабря. Билеты именно на это шоу уже практически раскуплены.