Известная певица может сорвать бой Фьюри – Джошуа: появились сенсационные детали

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри недавно пришли к согласию относительно поединка, который фанаты бокса ждут последнее десятилетие. Однако встреча боксеров под угрозой срыва из-за популярной певицы Дуа Липы.

Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх, который организовывает бой британцев, предположил, что встреча может оказаться под угрозой, если Дуа Липа не согласится выступить в рамках промоушена мероприятия. Как сообщает BBC Sport, 30-летней певице предложили выступить, но она отклонила предложение.

Как Дуа Липа влияет на бой Фьюри – Джошуа?

Дуа Липа – одна из самых успешных поп-артисток мира, среди ее мировых хитов – New Rules, Don't Start Now и Levitating.

Как пишет BBC, непонятно, заявление Турки было сделано серьезно, или в шутку, но не ожидается, что Дуа Липа будет участвовать в боксерском мероприятии, который должен состояться позже в этом году.

Место проведения поединка Фьюри против Джошуа еще не определено, хотя организаторы отдают предпочтение лондонскому стадиону "Уэмбли" в октябре.

Обратите внимание! Выступления музыкантов на громких боксерских поединках стали популярной традицией в последние годы. Рэпер Эминем сопровождал Терренса Кроуфорда к рингу во время его чемпионского боя в полусреднем весе против Эрола Спенса-младшего. Фронтмен группы Oasis Лиам Галлахер исполнил несколько песен перед победой Даниэля Дюбуа над Энтони Джошуа на стадионе "Уэмбли" в 2024 году. А в прошлом году 50 Cent выступил во время выхода на ринг Криса Юбанка-младшего на его реванш с Конором Бенном. Дуа Липа имеет опыт выступления перед финалом Лиги чемпионов в Киеве, который состоялся в 2019 году.

Что о Дуа Липе говорят в команде Фьюри?

Ранее журналист Энди Скотт сообщил, что Турки настаивает на выступлении певицы, и это одно из требований, которое нужно уладить, чтобы вечер бокса состоялся.

Издание Sky Sport пишет, что требование инвестора из Саудовской Аравии относительно Дуа Липы может стать неожиданным поворотом в организации боя. Но Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, не считает, что это станет препятствием для того, чтобы поединок против Джошуа в конце концов состоялся.

Я очень в этом сомневаюсь. Надеемся, что никаких препятствий не будет и мы это сделаем. Это великий бой. Он наконец состоится и привлечет внимание всех,

– заявил он.

Что известно о бое Фьюри – Джошуа?

Встреча Джошуа и Фьюри – это один из самых ожидаемых поединков в супертяжелом весе за последнее десятилетие. В последние годы этот бой несколько раз пытались организовать, но каждый раз возникали новые трудности.

Когда "Эй-Джей" в 2016 году впервые стал чемпионом мира, "Цыганский король" отошел от спорта. Впоследствии Тайсон возобновил карьеру и стал чемпионом мира по версии WBC благодаря победе над Деонтеем Уайлдером.

Британцы удерживали все титулы в супертяжелом весе: Джошуа имел пояса IBF, WBO и WBA, а Фьюри – WBC. Они были близки к тому, чтобы встретиться в бою за звание абсолютного чемпиона мира, однако "Эй-Джей" дважды проиграл Усику, после чего украинец одолел еще и Тайсона.

Разочарованный в двух поражениях от Усика 37-летний Фьюри решил завершить карьеру в 2024 году, но вернулся в бокс 11 апреля 2026 года и победил Арсланбека Махмудова.

Стоит добавить, что в 2025 году команды боксеров из Британии вели переговоры о поединке, но появилось другое препятствие. Джошуа попал в смертельную аварию в Нигерии, в которой потерял двух друзей, и поставил карьеру на паузу, а бой с Фьюри снова пришлось отложить.

В среду, 27 апреля, стало известно, что Энтони возвращается на ринг, заключив соглашение на несколько боев. Его первым соперником 25 июля станет Кристиан Пренга из Албании. Именно после этого поединка в конце 2026 года ожидается бой против Фьюри.