"Крупнейшая сделка": появилась информация о гонорарах за бой Фьюри – Джошуа
- Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон Фьюри получит "очень большие деньги" за бой с Джошуа, но точная сумма неизвестна.
- Эдди Хирн отметил, что сделка на бой является самой большой, которую он когда-либо заключал, что намекает на большие гонорары обоих боксеров.
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри в 2026 году должны провести один из самых ожидаемых поединков десятилетия. Хотя дата боя еще окончательно не определена, появилась первая информация о гонорарах боксеров.
Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, в комментарии talkSPORT Boxing впервые высказался о гонорарах спортсменов. Прежде всего, отвечая на вопрос, будет ли заработок обоих боксеров одинаковым, он сказал, что не знает, сколько получит Джошуа.
Смотрите также Джошуа – Фьюри: появился первый прогноз на мегабой британских боксеров
Что известно о гонорарах за бой Фьюри – Джошуа?
Однако Уоррен сказал, что его клиент получит "очень большие деньги", но не назвал точную сумму. В ответ журналист отметил, что Джошуа и Фьюри – это два больших имени в боксе, поэтому их гонорары должны быть примерно равными.
На это промоутер Фьюри ответил: "Они бы не подписывали контракт, если бы их не устраивали условия. Условия таковы, как есть. Бой состоится – и это все остальное не имеет значения".
На большой размер гонораров намекнул и промоутер Джошуа – Эдди Хирн. В своем инстаграме он отметил, что это самая большая сделка, которую он когда-либо заключал.
Сколько Фьюри заработал ранее?
- Отметим, что встречу британских бойцов организовывает Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх. Он же стоял за организацией предыдущего боя Тайсона против россиянина Арсланбека Махмудова.
- Как сообщили СМИ, за предыдущий бой "Цыганский король" получил 25 миллионов долларов за предыдущий бой, однако был вынужден уплатить более 11 миллионов долларов налога.
- Более того, Турков организовывал для Фьюри два поединка с Александром Усиком в 2024 году. В первом поединке, как сообщило издание The Independent, распределение гонораров состоялось в соотношении 70% – 30% в пользу Фьюри. Британец заработал примерно 105 миллионов долларов, тогда как Усик – 45 миллионов.
- В реванше бойцов соотношение в распределении денег было в пользу Усика: 55% – 45%. Как сообщала Marca, украинский боксер получил 104,5 миллиона, тогда как Фьюри 85,5 миллиона долларов.
Фьюри против Джошуа: больше о бое
27 апреля появилась информация, что 36-летний Джошуа что 36-летний Джошуа возвращается на ринг после того, как в конце 2025 года попал в смертельную аварию в Нигерии. "Эй-Джей" заключил соглашение на несколько боев.
Первым его соперником 25 июля станет албанец Кристиан Пренга, который до сих пор на профессиональном ринге проиграл только один бой, а остальные выиграл нокаутом. После промежуточного поединка Джошуа должен встретиться с Фьюри.
Издание Sky Sports в статье о Джошуа и Фьюри отмечает, что это два самых известных имени британского бокса. Поэтому их поединок – это самое ожидаемое событие в мире бокса, в частности в Британии.
Добавим, что журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что противостояние бойцов должно состояться в четвертом квартале 2026 года. После этого Фрэнк Уоррен заявил, что встреча, скорее всего, состоится в октябре, информирует TalkSPORT.
Однако Турки решил развеять все спекуляции и отметил, что ни место, ни дата поединка до сих пор не определены, информирует The Ring.