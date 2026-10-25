Чемпион мира назвал боксера, который победит в бою Фьюри – Джошуа

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе поделился прогнозом на предстоящий поединок между Фьюри и Джошуа. Своими мыслями хорват поделился в комментарии для Boxing News.

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Хргович предсказал нокаут в бою Фьюри – Джошуа

По его мнению, фаворитом поединка является Фьюри, который может завершить бой нокаутом. Свою позицию боксер объяснил последним выступлением Джошуа.

Думаю, учитывая последний бой Джошуа, победит Фьюри. Энтони дрался с джорнименом и упал через десять секунд после очень легкого удара. Считаю, что Фьюри нокаутирует его, но посмотрим– заявил хорват.

Также Хргович отметил, что не уверен, захотят ли Фьюри и Джошуа встретиться с ним после своего поединка.

Я считаю, что это интересный бой, ведь они оба – суперзвезды. Но, на мой взгляд, они уже прошли пик своей карьеры– подытожил боксер.

Поединок Фьюри – Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе (Уэльс). На кону будут стоять вакантный титул WBA Super и специальный пояс "Битва за Британию". Выход боксеров на ринг ожидается около 03:00 по киевскому времени.

На счету Джошуа – 30 побед, из которых 27 нокаутом, и четыре поражения. Фьюри одержал 36 побед, 25 из них нокаутом, потерпел два поражения и еще один бой завершил вничью.