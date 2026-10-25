Чемпіон світу назвав боксера, який переможе в бою Ф'юрі – Джошуа

Володар титулу IBF у надважкій вазі поділився прогнозом на майбутнє протистояння між Ф'юрі та Джошуа. Своїми думками хорват поділився в коментарі Boxing News.

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Хргович спрогнозував нокаут у бою Ф'юрі – Джошуа

На його думку, фаворитом поєдинку є Ф'юрі, який може завершити бій нокаутом. Свою позицію боксер пояснив останнім виступом Джошуа.

Гадаю, зважаючи на останній виступ Джошуа, переможе Ф'юрі. Ентоні бився з джорніменом і впав через десять секунд після дуже легкого удару. Вважаю, що Ф'юрі нокаутує його, але побачимо– заявив хорват.

Також Хргович зазначив, що не впевнений, чи захочуть Ф'юрі та Джошуа зустрітися з ним після свого поєдинку.

Я вважаю, що це цікавий бій, адже вони обидва – суперзірки. Але, на мою думку, вони вже пройшли пік своєї кар'єри– підсумував боксер.

Поєдинок Ф'юрі – Джошуа запланований на 11 грудня в Кардіффі (Уельс). На кону стоятимуть вакантний титул WBA Super і спеціальний пояс Battle of Britain. Вихід боксерів на ринг очікується близько 03:00 за київським часом.

На рахунку Джошуа – 30 перемог, з яких 27 нокаутом, і чотири поразки. Ф'юрі здобув 36 перемог, 25 із них нокаутом, зазнав двох поразок і ще один бій завершив унічию.