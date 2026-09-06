По мнению Джонса, на данный момент главным вопросом остается место проведения этого поединка. Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу iFL TV.

Какой вариант проведения боя Фьюри – Джошуа лучше

Он считает, что поединок должен пройти в Великобритании, потому что именно британские болельщики больше всего заинтересованы в этом противостоянии.

Меня больше всего беспокоит вот что: люди здесь, в Великобритании, – самые ярые поклонники бокса сегодня. Если какие-то болельщики и действительно заслуживают этот бой, то это именно фанаты здесь,

– заявил Джонс.

Американец также отметил, что прекрасно относится к возможному проведению боя в "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, однако считает британскую аудиторию ключевой для этого поединка.

"Мэдисон-сквер-гарден" – замечательное место, пожалуй, одна из моих любимых арен. Но этот бой должен состояться здесь. Эти болельщики – именно они являются причиной того, что этот бой сейчас вообще имеет такую ценность,

– сказал он.

По его мнению, в США противостояние Фьюри и Джошуа не вызывает такого интереса, как в Великобритании.

Людям в США все равно, будут ли драться Джошуа и Фьюри. Это не американский боксер. Здесь не очень интересуются тем, кто с кем дется, если это не американцы. А в Великобритании все этим живут. Даже трехлетние дети знают, кто такие Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа,

– добавил экс-чемпион.

Напомним, в качестве предварительной даты поединка американские СМИ называют 20 ноября. Промоутер Джошуа Эдди Гирн сообщал о возобновлении переговоров о проведении боя на "Уэмбли" из-за значительного давления со стороны британских фанатов. В то же время Фьюри оценивал шансы на то, что поединок вообще состоится, как 50 на 50, объясняя ситуацию "эго промоутеров".