На думку Джонса, наразі головним питанням залишається місце проведення цього поєдинку. Про це він розповів в інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV.

Який варіант для проведення бою Ф'юрі – Джошуа кращий

Він вважає, що поєдинок має пройти у Великій Британії, адже саме британські вболівальники найбільше зацікавлені в цьому протистоянні.

Мене найбільше турбує ось що: люди тут, у Великій Британії, – найпалкіші вболівальники боксу сьогодні. Якщо якісь уболівальники й справді заслуговують на цей бій, то це саме фанати тут,

– заявив Джонс.

Американець також відзначив, що чудово ставиться до можливого проведення бою на Madison Square Garden у Нью-Йорку, однак вважає британську аудиторію ключовою для цього поєдинку.

Madison Square Garden – чудове місце, мабуть, одна з моїх улюблених арен. Але цей бій має відбутися тут. Ці вболівальники – саме вони є причиною того, що цей бій зараз взагалі має таку цінність,

– сказав він.

На його думку, у США протистояння Ф'юрі та Джошуа не викликає такого інтересу, як у Великій Британії.

Людям у США байдуже, чи будуть битися Джошуа та Ф'юрі. Це не американський боєць. Тут не дуже цікавляться тим, хто з ким б'ється, якщо це не американці. А у Великій Британії всі цим живуть. Навіть трирічні діти знають, хто такі Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа,

– додав ексчемпіон.

Нагадаємо, попередньою датою поєдинку американські ЗМІ називають 20 листопада. Промоутер Джошуа Едді Гірн повідомляв про відновлення переговорів щодо проведення бою на "Вемблі" через значний тиск з боку британських фанатів. Водночас Ф'юрі оцінював шанси на те, що поєдинок взагалі відбудеться, як 50 на 50, пояснюючи ситуацію як "его промоутерів".