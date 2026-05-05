Объединенный чемпион мира в тяжелом весе считает, что Джошуа победит Фьюри. Как сообщает BBC Sport, украинец помогает ему разрабатывать стратегию на этот поединок.

Смотрите также Усик потерял звание лучшего боксера мира

Как Усик готовит Джошуа к победе над Фьюри?

36-летний Джошуа вернется на ринг 25 июля, чтобы встретиться с албанцем Кристианом Пренгой в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Боксер тренировался с бывшим соперником Усиком в течение последних месяцев, проводя время с двукратным абсолютным чемпионом в тяжелом весе в Испании и Украине.

Непобежденный Усик сказал, что "Эй Джей" победит Фьюри.

Фьюри – невероятный боец и очень опасный парень, но я вижу, как работает Энтони и как он изменился,

– заявил украинец.

Он добавил, что хочет, чтобы "Эй-Джей" одержал победу над "Цыганским королем".

Усик не прогнозирует, что у Джошуа возникнут какие-то проблемы в поединке с Пренгой, который он называет "официальным спаррингом" перед Фьюри.

Украинец готовится к защите своего титула WBC против Рико Верховена 23 мая в Египте и принимает Джошуа в своем тренировочном лагере.

Мы поможем ему на тренировках. Мы говорим о стратегии, боксерские навыки и психологию. Мы говорим о поединках, наши поединки, и я говорю: "Чемпион, давай, не останавливайся",

– добавил он.

Обратите внимание! Последний поединок Джошуа был обычной победой над ютубером, который стал боксером, Джейком Полом в декабре 2025 года. После этого он взял перерыв в спорте, чтобы восстановиться физически и психологически после того, как стал пассажиром в смертельной автокатастрофе позже того же месяца, в которой погибли двое его друзей.

Добавим, что бывший чемпион мира WBC в тяжелом весе Фрэнк Бруно считает, что решение Джошуа тренироваться с Усиком может положительно повлиять на его шансы в бою с Фьюри, сообщает Boxing News. По его словам, Энтони имеет все для того, чтобы одолеть Тайсона.

Больше о бое Джошуа – Фьюри