Об'єднаний чемпіон світу у важкій вазі вважає, що Джошуа переможе Ф'юрі. Як повідомляє BBC Sport, українець допомагає йому розробляти стратегію на цей поєдинок.

Як Усик готує Джошуа до перемоги над Ф'юрі?

36-річний Джошуа повернеться на ринг 25 липня, щоб зустрітися з албанцем Крістіаном Пренгою в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Боксер тренувався з колишнім суперником Усиком протягом останніх місяців, проводячи час з дворазовим абсолютним чемпіоном у важкій вазі в Іспанії та Україні.

Непереможений Усик сказав, що "Ей Джей" переможе Ф'юрі.

Ф'юрі – неймовірний боєць і дуже небезпечний хлопець, але я бачу, як працює Ентоні і як він змінився,

– заявив українець.

Він додав, що хоче, аби "Ей-Джей" здобув перемогу над "Циганським королем".

Усик не прогнозує, що у Джошуа виникнуть якісь проблеми у поєдинку з Пренгою, який він називає "офіційним спарингом" перед Ф'юрі.

Українець готується до захисту свого титулу WBC проти Ріко Верховена 23 травня в Єгипті й приймає Джошуа у своєму тренувальному таборі.

Ми допоможемо йому на тренуваннях. Ми говоримо про стратегію, боксерські навички та психологію. Ми говоримо про поєдинки, наші поєдинки, і я кажу: "Чемпіоне, давай, не зупиняйся",

– додав він.

Зверніть увагу! Останній поєдинок Джошуа був звичайною перемогою над ютубером, який став боксером, Джейком Полом у грудні 2025 року. Після цього він взяв перерву у спорті, щоб відновитися фізично та психологічно після того, як став пасажиром у смертельній автокатастрофі пізніше того ж місяця, в якій загинули двоє його друзів.

Додамо, що колишній чемпіон світу WBC у важкій вазі Френк Бруно вважає, що рішення Джошуа тренуватися з Усиком може позитивно вплинути на його шанси у бою з Ф'юрі, повідомляє Boxing News. За його словами, Ентоні має усе для того, щоб здолати Тайсона.

