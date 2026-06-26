Он отметил, что окончательное решение будет принято только после того, как оба спортсмена проведут свои ближайшие поединки. Об этом он рассказал на ютуб-канале Fight Hub TV.

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Что Уоррен сказал о месте проведения боя Джошуа – Фьюри?

Промоутер подчеркнул, что на данный момент никаких окончательных договоренностей относительно места проведения боя нет. Он сослался на слова главы Главного управления по вопросам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-аш-Шейха, который ранее заявлял, что вопрос о месте проведения боя еще не решен.

Я думаю, ответа не будет, пока оба не проведут запланированные бои. Эй Джей выходит на ринг 25 июля, поэтому ему нужно успешно пройти свой бой. После этого мы с Тайсоном хотим организовать поединок. Если все вопросы будут решены, бой состоится осенью, и об этом будет официально объявлено,

– сказал Уоррен.

Уоррен подчеркнул, что выбор арены будет зависеть прежде всего от самих боксёров, которые уже подписали контракт на поединок.

Боксеры сами решают, где пройдет бой, ведь именно у них есть контракт. Конечно, свои пожелания будут и у промоутеров, и у Netflix. Но в итоге именно боксеры пришли к соглашению и подписали договор. Тайсон сделал это ещё в январе, а Эй Джей – несколькими месяцами позже,

– отметил он.

Где пройдет бой Джошуа – Фьюри?

Поскольку оба боксёра являются британцами, проведение поединка на домашней арене считалось наиболее логичным и приоритетным вариантом. Кроме того, первоначальный контракт содержал условие о том, что бой должен состояться именно в Великобритании. Среди возможных локаций рассматривался стадион "Уэмбли". Впрочем, в последнее время главным претендентом на проведение поединка всё чаще называют Лас-Вегас.