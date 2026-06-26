Промоутер рассказал, когда определится место проведения боя между Фьюри и Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, выступил с заявлением по поводу боя против Энтони Джошуа. По его словам, место проведения этого поединка пока остается неопределенным.

Он отметил, что окончательное решение будет принято только после того, как оба спортсмена проведут свои ближайшие поединки. Об этом он рассказал на ютуб-канале Fight Hub TV.

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Что Уоррен сказал о месте проведения боя Джошуа – Фьюри?

Промоутер подчеркнул, что на данный момент никаких окончательных договоренностей относительно места проведения боя нет. Он сослался на слова главы Главного управления по вопросам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-аш-Шейха, который ранее заявлял, что вопрос о месте проведения боя еще не решен.

Я думаю, ответа не будет, пока оба не проведут запланированные бои. Эй Джей выходит на ринг 25 июля, поэтому ему нужно успешно пройти свой бой. После этого мы с Тайсоном хотим организовать поединок. Если все вопросы будут решены, бой состоится осенью, и об этом будет официально объявлено,

– сказал Уоррен.

Уоррен подчеркнул, что выбор арены будет зависеть прежде всего от самих боксёров, которые уже подписали контракт на поединок.

Боксеры сами решают, где пройдет бой, ведь именно у них есть контракт. Конечно, свои пожелания будут и у промоутеров, и у Netflix. Но в итоге именно боксеры пришли к соглашению и подписали договор. Тайсон сделал это ещё в январе, а Эй Джей – несколькими месяцами позже,

– отметил он.

Где пройдет бой Джошуа – Фьюри?

Поскольку оба боксёра являются британцами, проведение поединка на домашней арене считалось наиболее логичным и приоритетным вариантом. Кроме того, первоначальный контракт содержал условие о том, что бой должен состояться именно в Великобритании. Среди возможных локаций рассматривался стадион "Уэмбли". Впрочем, в последнее время главным претендентом на проведение поединка всё чаще называют Лас-Вегас.