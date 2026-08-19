Великобритания или США: где состоится бой Фьюри – Джошуа и когда пройдет поединок

Британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри подписали контракты на долгожданный бой. Поединок запланирован на 20 ноября и состоится на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

По информации Daily Mail, последние детали соглашения стороны согласовали во время встречи в начале этой недели. Главным вопросом оставалось место проведения боя.

Новые подробности о поединке Джошуа – Фьюри

Изначально Джошуа и его промоутер Эдди Гирн настаивали на проведении поединка в Великобритании. Фьюри также хотел провести бой на родине.

В то же время представители Турки Аль-Шейха настаивали, что британский вариант возможен только при условии финансовой целесообразности. В итоге согласовать необходимую финансовую модель не удалось, поэтому бой перенесли в Нью-Йорк.

Поединок планируется провести в пятницу вечером по местному времени. Организаторы рассчитывают таким образом избежать конкуренции с другими большими спортивными событиями в США и привлечь максимальное внимание американской аудитории. В то же время пока неизвестно, будет ли время начала боя удобным для британских болельщиков.

Ожидается, что официальный анонс боя состоится в ближайшие дни, по предварительной информации, до конца августа. Презентацию поединка планируют провести у одной из достопримечательностей Великобритании.

Менеджер Фьюри Спенсер Браун ранее заявлял, что анонс будет "не похожим ни на одно объявление", которое фанаты видели ранее. Сам Фьюри также намекнул в соцсетях на скорое объявление долгожданного боя.

Интересно, что Джошуа уже проводил бой в Madison Square Garden. В июне 2019 года британец проиграл там Энди Руису-младшему, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

В конце июля оба боксера провели разминочные поединки. Фьюри досрочно победил 46-летнего Мариуша Ваха в Таиланде, а Джошуа нокаутировал албанца Кристиана Пренгу в Саудовской Аравии, хотя сам дважды побывал в нокдауне в первом раунде.