"Цыганский король" вышел на арену под музыкальное сопровождение и дал эксклюзивное интервью в эфире Paramount+. По информации издания The Sporting News, неожиданный визит звезды бокса в США может быть связан с предстоящим масштабным анонсом от лиги UFC.

Смотрите также "Благодаря работе с Усиком": экс-чемпион мира назвал победителя супербоя Джошуа против Фьюри

Что известно о визите Фьюри в США?

Эта поездка стала знаковой, ведь в последние годы Фьюри не мог въехать в США. На Тайсона был наложен запрет на пересечение американской границы из-за предполагаемых связей с Дэниелом Кинаханом – известным боксерским советником, которого правоохранительные органы идентифицировали как лидера транснационального наркокартеля.

Последний раз британец выходил на ринг в Штатах в октябре 2021 года, когда нокаутировал Деонтея Уайлдера в Лас-Вегасе (штат Невада).

Кто отреагировал на приезд Фьюри в Америку?

На возвращение боксера уже отреагировал глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш-Шейх. Он не только поздравил Фьюри, но и заинтриговал фанатов громким анонсом.

Пожалуйста, брат. Добро пожаловать обратно в Америку, Тайсон Фьюри. Вскоре мы сделаем важное объявление относительно твоего боя с Энтони Джошуа,

– заявил Аль-аш-Шейх.

Ожидается, что детали предстоящего противостояния двух британских боксеров будут раскрыты уже в ближайшее время.

Какой следующий бой может быть у Тайсона Фьюри?

Следующий поединок Фьюри запланирован на субботу, 1 августа, и должен состояться в Дублине (Ирландия). Этот бой рассматривается как промежуточный, своеобразная "разминка" перед большим мегафайтом. Имя соперника пока официально не объявлено.

Главным событием года для Фьюри станет уже подписанный бой против Энтони Джошуа. В свою очередь, Джошуа также проведет разминочный поединок 25 июля, где его соперником будет Кристиан Пренга.